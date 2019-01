Christian Ludwig Attersee: „Ich war so sauhübsch“

A propos Schlager: Ein prominenter Schlagersänger führt heute gern den Begriff Heimat im Mund. Das Thema ist bei Ihnen ja auch wichtig.

Das ist natürlich anders zu verstehen. Ich hab’ keine Heimat – für mich ist Heimat dort, wo ich gerade zufrieden arbeiten kann. Das ist auch der Sinn eines Bilderzyklus, den ich gerade male. Ich versuche, die Welt so zu begreifen, dass wir in einer großen Heimatverschiebung leben. Die gilt für Menschen, für Tiere und auch für die Natur. Die Menschen ruinieren die Erde in rasanter Geschwindigkeit, und sie ziehen immer nur dorthin, wo sie Geld verdienen können. Und Tiere leiden darunter.

Sie haben in den 60ern begonnen, Heimatkitsch ironisch in Ihre Bilder zu integrieren.

Das „Österreich-Buch“, das nun am Beginn der Ausstellung zu sehen ist, besteht aus Kitschaufnahmen einzelner Bundesländer, aus Ausschnitten von Schundheftln und so genannten erotischen Heften jener Zeit. Ich habe das, was damals in der Trafik gehangen ist, genommen und zu einem großartigen Kunstwerk gemacht. Natürlich geht es mir immer auch um Landschaft, ich bin ein Segler. Ich bin mein Leben lang auf Jollen gelegen, wie auf Frauen.

Das Segelboot ist ein stets wiederkehrendes Symbol in Ihren Bildern.

Aber in meinen Bildern kommen auch immer wieder Sektglaserln vor, obwohl ich nie Sekt trinke. Ich weiß auch nicht, wieso. Wenn der Körper das malen will, soll er ein Sektglaserl malen. Und er will leider in jedes Bild ein Sektglaserl malen! Ich versuche es dann immer mit Deckweiß wieder wegzumalen. Es muss was Unterbewusstes sein. Ich denke, das Boot ist wie ein Pfeil, das ist der Mann, und die Pfeile landen immer in einem Sektglas, das muss wohl die Frau sein. Wenn man’s so einfach deuten will.