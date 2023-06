China will Abhörstation auf Kuba errichten

China hat sich einem Medienbericht zufolge mit Kuba auf die Einrichtung einer elektronischen Abhörstation auf der Insel verständigt. Damit könnte China die Kommunikation im Südosten der USA abfangen und den Schiffsverkehr überwachen, berichtete das "Wall Street Journal" am Donnerstag unter Berufung auf US-Kreise. Als Teil einer Grundsatzvereinbarung werde die Regierung in Peking "mehrere Milliarden Dollar" an Kuba zahlen.

Die Insel liegt grob 150 Kilometer vor der Küste Floridas. Dort im Südosten der USA befindet sich etwa das Hauptquartier des US-Zentralkommandos. Die größte US-Militärbasis Fort Liberty - früher Fort Bragg - liegt in North Carolina.