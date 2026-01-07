"Checker Tobi 3 – Die heimliche Herrscherin der Erde": "Universum" für Jugendliche

Von Gabriele Flossmann

Tobi begibt sich in diesem 3. Teil der Filmreihe auf Reisen durch alle Kontinente. Er will alle „wichtigsten Orte der Welt“ mit eigenen Augen sehen. Auf seinem Trip rund um die Welt trifft der junge Held auf alte Freunde, die ihm helfen, der Lösung einer Rätselfrage näherzukommen, die er sich zu Beginn des Films gestellt hat. Denn da hatte sich Tobi ein altes Video von sich reingezogen. Der damals Achtjährige hatte in seiner Sendung die (Ober-)Checker-Frage gestellt: Was hinterlässt wohl die mächtigsten Spuren auf dieser Erde? Weil das Video kurz vor der Antwort abstürzt und er sich nicht mehr daran erinnert, fühlt sich Tobi nun gezwungen, auf der ganzen Welt nach der Lösung zu suchen.