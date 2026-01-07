"Checker Tobi 3 – Die heimliche Herrscherin der Erde": "Universum" für Jugendliche
Von Gabriele Flossmann
Tobi begibt sich in diesem 3. Teil der Filmreihe auf Reisen durch alle Kontinente. Er will alle „wichtigsten Orte der Welt“ mit eigenen Augen sehen. Auf seinem Trip rund um die Welt trifft der junge Held auf alte Freunde, die ihm helfen, der Lösung einer Rätselfrage näherzukommen, die er sich zu Beginn des Films gestellt hat. Denn da hatte sich Tobi ein altes Video von sich reingezogen. Der damals Achtjährige hatte in seiner Sendung die (Ober-)Checker-Frage gestellt: Was hinterlässt wohl die mächtigsten Spuren auf dieser Erde? Weil das Video kurz vor der Antwort abstürzt und er sich nicht mehr daran erinnert, fühlt sich Tobi nun gezwungen, auf der ganzen Welt nach der Lösung zu suchen.
Der Film ist dabei immer bemüht, komplizierte Zusammenhänge auch für ein junges Publikum verständlich zu machen. Meist durch einfache, aber kreative Animationen. Damit wird auch die Aussage des Films anschaulich unterstützt - nämlich, dass es wichtig ist, die Erde zu schützen. Unterstützt werden die Welt-Erklärungen auch durch die Tongestaltung. Einem Mix aus Naturgeräuschen und musikalischer Tonmalerei. Der Film spielt hauptsächlich an realen Drehorten, was ihm einem Touch von „Universum“ verleiht. Ein netter Film für naturverbundene und entdeckerfreudige Jugendliche und natürlich allen Checker-Tobi-Fans.
INFO: D 2025. 93 Min. Von Antonia Simm. Mit Tobi Krell, Marina Blanke, Theodora Latta.
Kommentare