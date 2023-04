"Bzzzz": Konferenz will das Potenzial der heimischen Musikwirtschaft sichtbar machen

Auszug aus dem Konferenzprogramm

"Zukunftsvision Musikstandort Österreich“

Keynote, Eröffnungspanel und ein Dialogforum diskutieren und thematisieren, wie der Musikstandort Österreich künftig aussehen sollte und warum. Was fehlt dazu strukturell, finanziell und personell? Welchen Beitrag kann die Branche leisten und was erwartet sie von Politik und Institutionen?

"I Still Haven’t Fund What I’m Looking For"

Ein intensiver Überblick über die Förderprogramme von Institutionen und Organisationen; wen sie ansprechen, wie sie zusammenwirken, wo und wie sie geeignete Quellen für die Finanzierung darstellen und wie wir von verwandten Branchen lernen können, sie optimal zu nutzen.

"How I Learned To Stop Worrying and Love Data"

Trends im Musikstreaming, Monitoring, Radio Airplays, Music Tagging, Algorithmen.

Das detaillierte Programm zu "Bzzzz – die Konferenz der österreichischen Musikwirtschaft" finden Sie unter https://www.wko.at/bzzzz sowie einen Link zur Teilnahmeregistrierung.