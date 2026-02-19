"Bussi Bla Bla": Neuer Podcast von Conchita und JJ

Sie haben beide einen ESC-Sieg in der Tasche, sind schon zusammen auf der Bühne gestanden und sitzen künftig wöchentlich zusammen, um über alles, was sie eben so bewegt, zu quatschen: Conchita Wurst und JJ starten einen Video-Podcast, der ab 22. Februar stets am Sonntag um 20 Uhr auf FM4 zu hören sein wird. "Bussi Bla Bla" ist für alle Fans des Bewegtbilds bereits 24 Stunden früher auf Youtube abrufbar.

Das Internet erklärt

"Wir reden über alles, worüber man auch mit seinen besten Freund:innen reden würde - nur dass 'ne Kamera läuft", erklären die beiden ESC-Helden, die auch als Tom Neuwirth und Johannes Pietsch bekannt sind, in einer Aussendung. Jede der 20 Folgen würde zwar einen thematisch roten Faden aufweisen, lasse aber auch Raum für "spontane Abschweifungen" und "wilde Assoziationen". Zuhörerinnen und Zuhörer können sich auf Pop-Kultur, Queerness und Mode als auch Rubriken wie "In die DMs geslidet", in der Fan-Nachrichten besprochen werden, und "Explaining Trends to Conchita", in der JJ Internetphänomene für Conchita greifbar macht.