Burgtheater: "Skandal", "Unsinn" und "Erstickungstod"

Hartmann selbst warnt inzwischen vor drastischen Einschnitten, die dem Burgtheater wegen der klaffenden Finanzlücke drohen. „Das Kasino zu schließen wäre furchtbar“, sagte er, denn dort fände der „zeitgenössische Diskurs“ des Theaters statt. Auch das Einsparen von Premieren lehnt Hartmann ab: Wenn es „jedes Jahr zwei, drei Produktionen weniger geben“ müsse, dann habe er „in ein paar Jahren kein Repertoire mehr“.

In Bochum und Zürich seien Tariferhöhungen vom Subventionsgeber jeweils abgegolten worden, betont der Direktor. Aus der Schweiz wurde jedoch am Wochenende Kritik an Hartmanns Darstellung laut, dass er das Zürcher Schauspielhaus „saniert“ habe.

Das Ungarische Nationaltheater wiederum hat die Gelegenheit beim Schopf ergriffen, ein Gastspiel an der Burg abzusagen. Man wolle nicht „wegen Ereignissen mit Skandalgeruch zu irgendeinem Spielball werden“, sagte dessen Intendant, der es als „beleidigend“ empfunden hat, dass Hartmann im September eine Einladung zum einem Theater-Festival in Budapest abgelehnt hat. Das ficht Hartmann nicht an: Am heutigen Dienstag präsentiert er dennoch ein „Ungarn-Festival“ im Burgtheater.