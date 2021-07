Abschied von einem Genie: Trauerfeier für Gert Voss

Claus Peymann

Voss

Trauerfeier

Voss

Bochum

Voss

Peymann

"Ich habe den ganzen Sommer immer anGert gedacht: Jetzt liegt er in seinem Eisblock und wartet auf diesen Tag", sagte Ex-Burgtheater-Direktor, der 46 Jahre mitzusammengearbeitet und ihn 1986 an die Burg geholt hatte, in seiner Rede, die am Ende derstand. Er erinnerte an den Familienmensch und den Koch, an den neugierigen Ausprobierer und den fanatischen Perfektionisten, an den "bürgerlichen Anarchisten" und den "eingebildeten Kranken", aber auch an viele gemeinsam geschlagene Schlachten, vor allem aber an seinen grandiosen "Richard III." zu einer Zeit, als er und seine ausmitgebrachten Schauspieler als "Okkupanten" empfunden worden seien über die im Haus geraunt worden sei: "Die Nazis sind wieder da." - "Es muss daran erinnert werden, was damals passiert ist. Auch die Feinde sitzen unter uns. Aber er hat die Schlacht gewonnen."sei ein künstlerischer Weggefährte gewesen wie kaum ein Zweiter. "Ich bin sehr traurig und verzweifelt", sagteund schloss: "Wir tragen ein großes Kind zu Grabe, ein Genie, einen der größten Schauspieler unserer Zeit."

Zur Trauerfeier waren u.a. Josefstadt-Direktor Herbert Föttinger, Burgtheater-Aufsichtsratchef Christian Strasser, der Salzburger Festspiel-Chef Sven-Eric Bechtolf, Georg Springer und Günter Rhomberg, der ehemalige und der interimistische Bundestheater-Holding-Chef, Ex-Kanzler Franz Vranitzky, zahlreiche Burgschauspieler wie Klaus Maria Brandauer, Annemarie Düringer und Michael Heltau, Künstler und Regisseure wie Michael Haneke, David Schalko und Andre Heller und Kulturpolitiker wie Wiens Kulturstadtrat Andreas Mailath-Pokorny ( SPÖ) erschienen.