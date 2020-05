Burgtheater: Aufsichtsratschef ärgert "mediales Krankjammern"

Ich lasse mir den Ruf des Hauses nicht ruinieren", zeigte sich Christian Strasser, Vorsitzender des Aufsichtsrats des Burgtheaters am Donnerstag gegenüber der APA empört über das "mediale Krankjammern des Burgtheaters" in den vergangenen Wochen. Via Aussendung hatte er zuvor die " Sanierungsarbeit" am Burgtheater gelobt.

"9 Monate Sanierungsarbeit zeigen Wirkung", betitelte Strasser, der auch in der Findungskommission für die Nachfolge des entlassenen Burgtheaterdirektors Matthias Hartmann sitzt, seine Pressemeldung. "Geschäftsführung und das gesamte Burgtheater Team haben intensiv daran gearbeitet, das Unternehmen wieder zu sanieren. Der Betrieb wurde neu strukturiert, und alle Maßnahmen wurden getroffen, um Missstände der Vergangenheit nicht mehr wiederholbar zu machen", heißt es. Das Haus arbeite heute mit einer "finanziell gesicherten Basis", die durch ein Sparprogramm mit mehr als 100 Maßnahmen realisiert werden konnte. Selbstverständlich gebe es "nach wie vor die Altlasten abzuarbeiten, damit sind der Rechnungshof, die Gerichte, die Staatsanwälte und Ämter befasst und werden bestmöglich von allen Burgtheater-Gremien und Mitarbeitern unterstützt".

Darüber hinaus habe nicht nur das vorgegebene Einsparungsziel eines ausgeglichenen Budgets erzielt werden können, im aktuellen Quartal habe man (nach Erhöhung der Kartenpreise sowie gleichbleibender Besucherzahlen) rund 360.000 Euro Erlöse mehr verzeichnet als eingeplant, so Strasser zur APA.

Zudem sei es "Unsinn, dass es schwierig ist, eine Nachfolge zu finden", wie in manchen Medien kolportiert worden sei. Es gebe "hervorragende Interessenten. Die Aura des Hauses im deutschsprachigen Raum ist nach wie vor ungebrochen". Bis Ende des Monats werde man einen Dreiervorschlag erarbeiten, Kulturminister Josef Ostermayer ( SPÖ) werde dann bis Ende des Jahres eine Entscheidung treffen. "Es gibt keine Notwendigkeit einer raschen Entscheidung", sagt Strasser. "Wir haben wieder ein hoch motiviertes Team und eine kompetent agierende interimistische Direktorin."