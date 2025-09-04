Burgtheater-Abschied von Claus Peymann am 22. September

Das Burgtheater verabschiedet sich am 22. September von seinem prägenden Direktor Claus Peymann: Von 12 bis 13.30 Uhr kann das Publikum auf der Feststiege Volksgartenseite Abschied nehmen, hieß es am Donnerstag in einer Aussendung. Ab etwa 15.40 Uhr findet der Trauerzug um das Burgtheater statt.