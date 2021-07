Bundestheatergesetz-Novelle passierte Ministerrat

Bezüglich einer Ausweitung der Prüfrechte der Holding merkte der RH an, dass die diesbezüglichen Rechte der Holding nicht ausgeweitet, sondern "sie lediglich ausführlicher im Gesetz genannt" werden. Auch das Fehlen von "Kriterien für die Festlegung, ob ein oder zwei Geschäftsführer der Bundestheater-Holding GmbH zu bestellen sind", wurde moniert.

Eine Anregung der Arbeitnehmer-Vertretung wurde umgesetzt: Zu den jeweils sechs Eigentümervertretern und zwei (Bühnengesellschaften) bzw. drei (Holding und Art for Art) Arbeitnehmervertretern in den Aufsichtsräten kann die Belegschaft nun ein viertes, allerdings stimmrechtsloses Mitglied in den Holding-Aufsichtsrat entsenden, damit alle vier Tochtergesellschaften durch Arbeitnehmer vertreten sind. Die Aufsichtsräte haben künftig insgesamt 42 Mitglieder mit Stimmrecht (früher: 54), davon 30 (früher: 40) Eigentümervertreter.

Neben der Hinzufügung der Ausrichtung des "Wiener Opernballs" zum kulturpolitischen Auftrag der Staatsoper gibt es noch eine weitere Feinheit der Novelle: Explizit wird nun festgehalten, dass als künstlerischer Geschäftsführer "auch Personen betraut werden können, die sich nicht im Rahmen der Ausschreibung um diese Funktion beworben haben".