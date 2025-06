Legendärer Bühnenbildner Pantelis Dessyllas mit 89 Jahren gestorben

Einer der legendären Bühnenbildner der Nachkriegszeit ist tot: Pantelis Dessyllas verstarb, wie erst jetzt bekannt wurde, am 3. Juni im Alter von 89 Jahren in seiner Wahlheimat Wien. Dies teilte die Volksoper am Mittwoch mit. Der gebürtige Grieche hatte zunächst an der Wiener Angewandten Bühnenbild und Filmarchitektur studiert, bevor er an gleichsam allen bedeutenden österreichischen Institutionen arbeitete.