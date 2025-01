Belletristik im Plus, Hörbücher im Minus. Thomas Stipsits bei Belletristik an der Spitze, Elke Heidenreich bei Sachbüchern vorne.

Leichter Zuwachs am heimischen Buchmarkt, Stipsits führt Bestsellerliste an

Der österreichische Buchmarkt hat 2024 leicht zugelegt. Nach am Freitag vom Hauptverband des österreichischen Buchhandels (HVB) veröffentlichten Zahlen stieg der Gesamtumsatz um 4,7 Prozent, der stationäre Buchhandel um 5 Prozent. Die Inflation betrug 2,9 Prozent. Österreich entwickelte sich positiver als in der Schweiz, wo der Umsatz um 0,2 Prozent schrumpfte, und in Deutschland, wo der Umsatz zwar um 0,8 Prozent zulegte, die Buchverkäufe jedoch um 1,7 Prozent zurückgingen.

Bei den einzelnen Warengruppen schnitt die Belletristik mit einem Umsatzplus von 9,7 Prozent am besten ab. Den stärksten Rückgang mussten naturwissenschaftliche Themen hinnehmen: Der Umsatz sank hier um 9,5 Prozent. Bei den Editionsformen konnten Taschenbücher ein Plus von 10,1 Prozent erzielen, während Hörbücher ein Minus von 16,9 Prozent verzeichneten.

Bei den Bestsellern landete wie im Vorjahr der österreichische Autor und Kabarettist Thomas Stipsits an der Spitze der Belletristik/Hardcover-Charts, diesmal mit seinem „Allerheiligen-Fiasko“. Dahinter folgen Sebastian Fitzek mit „Das Kalendermädchen“ und Joachim Meyerhoff mit „Man kann auch in die Höhe fallen“. Im Bereich Sachbuch/Hardcover erreichte Elke Heidenreich mit „Altern“ Platz eins. „Lustig war's immer“ von Hans Krankl und Herbert Prohaska sowie Yuval Noah Hararis „NEXUS“ landeten unmittelbar dahinter.