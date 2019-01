Buchkritik: Stefan von der Lahr und sein "Hochamt in Neapel"

Der Buchumschlag sieht aus, wie so viele Kriminalromane außen aussehen, aber innen bietet er viel mehr. Innen hat er etwas von Dan Brown – und jetzt muss ganz schnell ergänzt werden: ohne dessen große Verschwörungen und ohne seine Ortsbeschreibungen, die wie aus Reiseführern abgeschrieben klingen.

Überfahren

Stefan von der Lahr - Foto oben - ist Althistoriker (auch studierter Jurist und Philosoph). Dass er seit 25 Jahren Lektor im Münchner C.H. Beck Verlag ist, ist auch kein Nachteil: Er weiß, dass (und was) gestrichen werden muss. Deshalb bleibt man gern bei ihm, wenn ein Zöllner von einem Killer überfahren wird, mehrmals. Deshalb schleicht man hoffnungsfroh mit ihm nachts in die Kathedrale von Neapel und steigt durchs Taufbecken in die Unterwelt.

Die Verbindung von Camorra und der bischöflichen Suche nach dem Sarkophag mit der einbalsamierten Leiche Alexander des Großen klappt hier scheinbar mühelos.



Stefan von der Lahr:

„ Hochamt

in Neapel“

Verlag C.H.Beck.

365 Seiten.

20,60 Euro.

KURIER-Wertung: ****