Buchkritik: "Löwenchor" von György Dragoman

Nach seinen zwei großen Romanen „Der weiße König“ (über das Leben unter Ceaușescu) und „Der Scheiterhaufen“ (übers Erwachsenwerden nach Ceaușescu) jetzt die kleine Form: 28 Erzählungen, voll auf ein Ziel gerichtet, kurze Novellen, in denen verschiedenste Musik erklingt, und daraus ist der „ Löwenchor“ entstanden.

Umschlungen

Wobei: Wenn sich der Ungar György Dragoman ausbreiten kann, hat man mehr davon. Dann umschlingen seine schönen langen Sätze nicht nur eine Geschichte, sondern eine ganze Zeit. Der „ Löwenchor“ vermag immer nur anzudeuten, was Musik alles kann – rebellieren, glücklich machen, gewaltsam gefangen nehmen, auf die Nerven gehen ( Kaufhausmusik).

In den besten Erzählungen passt sich der Text dem Sound an – wenn eine Künstlerin ihr Leben lang „Cry Me a River“ (im Stil von Julie London?) singt oder wenn in einem Haus getanzt wird und es ein Scherge der Diktatur verhindern will.

György

Dragoman:

„ Löwenchor“

Übersetzt von Terezia Mora und Timea Tankó.

Suhrkamp Verlag.

269 Seiten.

24,70 Euro.

KURIER-Wertung: ****