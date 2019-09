Buchkritik: Brigitte Kronauer und "Das Schöne, Schäbige, Schwankende"

Das Schöne, Schäbige, Schwankende. Brigitte Kronauer (Foto oben), im Juli in Hamburg gestorben, war eine große Erzählerin mit einer nicht so großen Leserschaft. Was seltsam ist, denn es müsste doch Gefallen finden, dass die Sprache der Büchner-Preisträgerin 2005 alle Farben und Klänge spielt.

Aber die Art, wie sie die Handlung in den Romanen strukturierte? Da (nur da) gab’s Kritik im deutschen Feuilleton: Vom sogenannten Plot verstehe sie nichts.