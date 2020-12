Zwischenrufe von Houellebecq: Bei Schubert weint er

Am 3. Dezember 2020 erscheinen die „Interventions 2020“ auf Deutsch.

Der Titel: „Ein bisschen schlechter“. Diese Ausgabe ist um 200 Seiten kürzer als das Original, was nichts damit zu tun hat, dass der Kölner DuMont Verlag Beschimpfungen (etwa gegen Feministinnen) zur Sicherheit weggelassen hat: Die wurden nämlich längst in zwei früher übersetzten Sammlungen herausgebracht, und das reicht. In Frankreich offensichtlich nicht, da wird offenbar wiederholt.

Was auf Seite 28 steht, ist bemerkenswerter als die Wortmeldung zu Trump. Sein Schriftstellerfreund Frédéric Beigbeder verrät: Houellebecq weint, wenn er Paul McCartneys „Let it Be“ hört.

Schau dir was an. Der Refrain, man soll sich’s nicht zu Herzen nehmen, der geht ihm zu Herzen.

Oh ja, ergänzt der 62-Jährige (oder 64-Jährige? man weiß es nicht genau) im abgedruckten Gespräch mit Beigbeder, oh ja, und bei Schuberts „Der Hirt auf dem Felsen“ habe er während eines Konzerts derart laut geschluchzt, dass er die Sängerin störte.

In dem Lied geht es um Einsamkeit hoch droben auf dem Berg.