Werbung für Heinrich Heine, der in Bimini weiterlebt

Leute, die gern über Krankheiten reden, werden in diesem Buch viel Gesprächsstoff finden.

Henning Boëtius hat über den Dichter Heinrich Heine (1797 – 1856) geschrieben, der seine letzten Jahre in Paris meist im Bett verbrachte („Matratzengruft“) – seine Glieder waren teilweise gelähmt, mit Mühe konnte er drei Schritte schleichen, ein Auge brachte er nicht mehr auf, in seinem Kopf schrie etwas, er brauchte immer mehr Morphium, Verstopfung hatte er auch (außer während einer Kutschenfahrt) ... man weiß bis heute nicht, ob Heine an Multipler Sklerose litt oder an einer Bleivergiftung; an Syphilis eher nicht.

Dem Deutschen Boëtius, Foto oben, gelangen ab 1987, seit „Schönheit der Verwilderung“, immer wieder sensible, sprachgewaltige, leidenschaftliche Romanbiografien