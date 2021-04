Wer will nach Amerika? Brokkoli sind seltsam genug

Aber Papa kommt arm zurück auf den kleinen Bauernhof. Wer braucht Amerika? Seltsam genug, in Wien erstmals in dieses seltsame Gemüse namens Brokkoli zu beißen ...

Fast 100 Jahre umspannt der Roman mit Frau Rosina, (Jahrgang 1925). Schönes Gefühl: eine so große Familie. Weniger schön: ein so großes Sterben. Die in Güssing geborene Autorin Ulrike Winkler–Hermaden lässt alles wirken, indem sie sich, ganz zart schreibend, wenig einmischt.

Ulrike Winkler-Hermaden:

„Rosina“

Edition Winkler-Hermaden.

136 Seiten.

18 Euro

KURIER-Wertung: *** und ein halber Stern