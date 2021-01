Thomas Bernhard: Der Bruder dachte an einen Vampir

Es gibt ein zweites druckfrisches Buch über Thomas Bernhard, ebenfalls aus dem Suhrkamp Verlag. Geschrieben hat es Halbbruder Peter Fabjan: „Ein Leben an der Seite von Thomas Bernhard“ – er nennt es „Rapport“

Eine dienstliche Meldung – Peter Fabjan, pensionierter Internist in Gmunden, ist der Nachlassverwalter.

Er kannte Frau Stavianicek sehr gut, warm wurde er nie mit ihr. Was Fabjan über sie berichtet, beschreibt exakt eine strenge, kühle, ... eine edelherbe Frau. (So wahr ist das Unkorrekte!) Stets von oben herab, denn immerhin war einst Kardinal Innitzer in ihrem Haus zu Gast.

Peter Fabjan kann noch die Episode ergänzen, als der Vater bei Bernhard anrief: Frau Stavianicek war am Apparat – „Kann ich Thomas sprechen?“ Sie antwortete: „Worum handelt es sich denn?“ Thomas gehörte ihr. Vater insistierte: „Ich möchte den Thomas sprechen!“