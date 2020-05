So lustig kann ein Thriller sein

Manche haben Probleme damit, dass „Meine Schwester, die Serienmörderin“ ein Thriller ist, nein, doch kein Thriller, obwohl gleich am Anfang im Badezimmer mit Bleichmittel Blut aus den Fugen geputzt wird, ganz schwierige Aufgabe. Bleichmittel nimmt übrigens den Geruch von Blut.

Trotzdem kein Thriller, sondern eine dunkle Komödie, in der die Schönheit als optische Täuschung vorgeführt wird. Eine Komödie, in der die gute, aber nicht so hübsche Schwester ( Korede ist ihr Name) ein einziges Mal nur ihre Hüften derart schwingt, wie es die gefährliche, aber sehr, sehr hübsche Schwester (Ayoola) gern tut – mit dem Ergebnis, dass der Mann, auf den sie ein Auge geworfen hat, zu ihr, der weniger Hübschen, sagt:

„Geht es dir gut? Du läufst so komisch.“

„Oh – ich habe mir einen Muskel gezerrt.“

Und trotzdem, trotzdem ist das ein Thriller – da liegt ja schon wieder einer erstochen auf dem Boden und muss weggeschafft werden.