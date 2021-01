Science-Fiction von Raphaela Edelbauer: Eine üble Religion

Raphaela Edelbauer (Foto oben) sucht eine Sprache, die noch unberührt ist. Vertrauen kann bei ihr ... eitern. Jede(r) versteht, was das bedeutet.

Sie hat Mut. Das bewies die Wienerin schon mit „Das flüssige Land“ (2019), als die Erde alte Verbrechen nicht verdaute – alles bricht sich einen Weg an die Oberfläche, auch jetzt.

Und auch „DAVE“ sprengt klug alle Schubladen. Technisches über Schaltstellenbündel und Stromimpuls werden mit Philosophie und Neoliberalismus und der Lehre der Gnostiker gemischt.

Das hat einen bisher unbekannten Reiz.

„Künstliche Intelligenz wird uns nicht ersetzen“, sagt Edelbauer im KURIER-Gespräch. „Sie wird uns die kommenden Jahrzehnte beschäftigen, weil sie die Frage stellt, was eigentlich ein Mensch ist. Was zeichnet Würde und Selbstbestimmung des organischen Lebens, also Menschen und anderer Tiere, aus? Das ,Denken‘, die ,Intelligenz‘ wird zu einer quantifizierbaren Anzahl an Rechenoperationen. Aber ich denke eben, dass es so leicht nicht ist. “

Raphaela Edelbauer:

„DAVE“

Klett Cotta.

420 Seiten.

25,70 Euro

KURIER- Wertung: **** und ein halber Stern