Sarah Satt: Roman über feines Essen und Katzenpisse

Schau dir was an: Aroma von Katzenpisse kann im Bukett eines Sauvignon blanc durchaus erwünscht sein. Aber niemals darf es bei einer Weinverkostung nach Rexona-Deo riechen.

Sarah Satt aus Wien (= Sarah Krobath, Foto oben) wird schon recht haben. Sie ist „gastronomische Wissenschafterin“ (Universität Piemont), schrieb Bücher mit Lisl Wagner-Bacher, dem „Motto am Fluss“ ... und kommt im ersten Roman zum Schluss, frittierte Reisbällchen passen gar nicht schlecht zu Hip-Hop von Missy Elliott. So in etwa.