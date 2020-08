Richard Russo: Die Parabel von fremden Spuren im Whirlpool

„Sh*tshow“ ist, nach „Jenseits der Erwartungen“, heuer schon das zweite Buch des Nobelpreis-Kandidaten Richard Russo (Bild oben). Wegen des „orangefarbenen Mannes“ drängte es: Seine kurze Erzählung zeigt, wie der Präsident Amerika spaltet, wie seine Politik ins Private dringt.

Man kann ihn (bzw. was im Pool liegt) verdrängen. Dem einen gelingt das, dem anderen nicht. Vielleicht ist es ja nur ein Missverständnis. Vielleicht hört’s bald auf (Wahlen am 3. November). Jedenfalls ist eine Ehe in Gefahr, und eine alte Freundschaft zerbricht, weil sich ein an und für sich g’scheiter Mensch von Trump Gutes für „die Elite“ versprach. Wer ist „Elite“? Der pensionierte Lehrer dachte irrtümlich, er ist’s.

Richard Russo: "Sh*tshow“

Übersetzt von

Monika Köpfer.

DuMont Verlag.

80 Seiten.

10,30 Euro.

KURIER-Wertung: *** und ein halber Stern