Oliver Twist bekommt Kokain in die Nase

Bei Charles Dickens hieß der Anführer der Taschendiebe Fagin. Bei Travnicek heißt er Krakadzil. Er schickt Petru und Cheta und Magare stehlen. Er gibt vor, Geld in die Heimat zu schicken. Dass Petrus Großmutter längst tot ist, sagt er nicht.

Irgendwo an der Donau leben sie in einem Baumhaus. Es heißt: Sie leben unsichtbar auf einer Insel. Es muss ja keine wirkliche Insel sein. Sie bilden selbst eine Insel. Und sichtbar werden sie erst in Wien, wenn sie im Zweierteam auftreten.

Cornelia Travnicek erzählt in kleinen Happen. Das erhöht die Aufmerksamkeit. Da ist Luft, das sind Zwischenräume, die – wenn sie gut gesetzt werden – oft das Beste in der Literatur sind. Dort vibriert die Geschichte.

Petru lernt in der Stadt eine „richtige“ Familie kennen. Der Vater bittet in die Wohnung, die Mutter macht Kakao, die Tochter unterrichtet Petru im Lesen ... und nun wird unberechenbar, was passiert. Auf seiner Insel fragt Petru: „Was mache ich hier?“

Cornelia Travnicek:

„ Feenstaub“

Picus Verlag.

280 Seiten.

22 Euro

KURIER-Wertung: ****