Norbert Gstrein: Was ein gründliches Leben ist ...

„Was ist das Schlimmste, das du jemals getan hast?“, fragt die Tochter.

Jakob, kurz vor dem 60. Geburtstag, verrät es ihr.

Damals drehte er einen schlechten Film in Texas an der Grenze zu Mexiko, und nachts war er mit einer betrunkenen Schauspielerin unterwegs. Sie lenkte. Jakob war Beifahrer. Sie überfuhr in der Wüste eine Frau am Straßenrand. Jakob hat die Tote hinter ein Gebüsch gezogen. Fahrerflucht.

Die Tochter ist entsetzt.

Er ist es ja auch. Noch immer. Und peinlich ist es ihm, dass er sich als Reicher aus dem Norden von einer mexikanischen Fabriksarbeiterin die Hose aufknöpfeln ließ.

Jakob 2 ist kein schlechter Mensch. Aber so viel man über ihn erfährt, man wird es nicht festmachen können: Wer ist er? Auch die Tochter ist – viele.

Oft neigen Leser dazu, aus Ungeduld einige Sätze zu überspringen. Das will man hier nicht. Das geht gar nicht. Der Roman ist zu dicht: George W. Bush tritt auf, die Tochter will sich umbringen, Jakob schlägt seinem Biografen zwei Zähne aus ... und Amerikaner kommen nach Mexiko, um Frauen zu ermorden.

Was kann, was will große Literatur?

Gstrein: „Sie will daran erinnern, dass Leben etwas ist, das man gründlich machen sollte, bevor es zu spät ist – was in seinem Anspruch bescheidener klingt, als es gemeint ist.“

Gründlich?

„Wenn sich alle daran hielten und dazu noch gründlich über das Wort ,gründlich’ nachdenken würden, wäre es fast schon ein politisches Programm.“



Norbert Gstrein:

„Der

zweite Jakob“

Hanser Verlag.

448 Seiten.

25,70 Euro.

Erscheint am 15.2.2020

KURIER-Wertung: *****