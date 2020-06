Neues von Patti Smith: Dann sah sie, dass sie immer noch schlief

Patti Smith ist immer auch Dichterin. Angeblich ist ihr das Schreiben wichtiger als ihre Musik. Es sind Alltagsgeschichten, sie reiste 2016 viel, auch als Autostopperin, und manchmal geht es dabei mystisch zu.

Das kann nerven, zum Beispiel wenn sie mit dem Schild des Dream Motel im kalifornischen Santa Cruz in Dialog tritt, wo sie absteigt und am nächsten Morgen versucht, irgendwo Kaffee zu bekommen, am besten mit Haferbrei und Frühlingszwiebel. Oder wenigstens mit Donuts mit Zimt. Keine Chance.

Zitat: „Als ich wieder in mein Zimmer trat, sah ich, dass ich immer noch schlief, und wartete bei geöffnetem Fenster, bis ich aufwachte.“

Dass am Strand Tausende leere Bonbonpapierln liegen, beschäftigt sie genauso wie die Frage: Wie geht es mit uns weiter? Dann ist „Im Jahr des Affen“ ein Gewinn. Dann macht das Buch trotz Traurigkeit auf seltsam energiegeladene Art Mut.

Was können wir tun?

“... die Wahrheit sagen.“

Die oft als „Godmother of Punk“ bezeichnete Amerikanerin sollte im Juli zwei – ausverkaufte – Konzerte in Wien und Linz geben.

Daraus wird nichts.

Patti Smith:

„Im Jahr des Affen“

Übersetzt von

Brigitte Jakobeit.

Kiepenheuer

& Witsch Verlag.

208 Seiten.

20,60 Euro

KURIER-Wertung: *** und ein halber Stern