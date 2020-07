Neues von Lily Brett: Intimität ist immer noch ihre Spezialität

Lily Brett: in einem deutschen Flüchtlingslager zur Welt gekommen, die Eltern hatten Auschwitz überlebt, die Familie flüchtete nach Australien, die Liebe zu New York wuchs. Dort lebt die Australierin seit den späten 1990ern ... und wird unruhig, wenn am Nebentisch im Café jemand über die Sängerin Cher sagt, sie seit 93.

Cher ist ihr eigentlich recht Wurscht, aber Lily Brett ist genauso alt wie Cher. Nicht 93!

73.

Zumindest in New York ist das kein Alter, dort wird jede Frau mit „Miss“ angesprochen, ob sie nun zehn ist oder 73.