Neues von John Grisham: Krokodile warten auf lästige Anwälte

Aber jetzt, 31 Jahre nach dem Klassiker und gewissermaßen zu Grishams 65. Geburtstag, bekommen immer mehr Kritiker Lust auf die Feststellung:

Mit „Die Wächter“ ist John Grisham wieder so gut unterwegs wie bei „Die Jury“.

Aber er war ja immer so: Sein nüchterner Stil euphorisiert nicht und fadisiert nicht, die Sätze stolpern keineswegs über die eigenen Buchstaben, ... aber diesmal werden sogar mehrere Charaktere ausgeleuchtet. Hungrige Krokodile gibt es obendrein.

Sie warten, bis die Drogenmafia in Florida ein paar Zeugen beseitigen will. Die Krokodile essen auch lästige Anwälte. Der Schluss ist, wie so oft, keine Sensation

Aber die Idee ist, wie so oft, gut: Es gibt in den USA eine Gruppe von Anwälten (und Geistlichen), die unschuldig Verurteilte aus dem Gefängnis holt. Gratis. Man sammelt neue Beweise, damit das Verfahren neu aufgerollt werden kann.

Wir begegnen: korrupten Polizisten, unfähigen Sachverständigen, machtgeilen Staatsanwälten, desinteressierten Richtern ... Grisham glaubt nicht, dass alle Menschen eine faire Chance haben: „Bei Gewaltverbrechen macht die Polizei in großen Städten automatisch einen Schwarzen verantwortlich.“

Er schätzt: Von den zwei Millionen Häftlingen sitzen vier Prozent zu Unrecht.

80.000.

John Grisham:

„Die Wächter“

Übersetzt von

Kristiana Dorn-Ruhl, Bea Reiter, Imke Walsh-Araya.

Heyne Verlag.

448 Seiten. 24,70 Euro.

KURIER-Wertung: ****