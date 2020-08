Nell Zinks neuer Roman: Das Großartige kann recht langweilig sein

Man wird in seiner Abwehrhaltung noch bestärkt, wenn der Joe seine Sonic-Youth-Plattensammlung auspackt und bedauert, ihm fehle die Single „I killed Christgau with my Big Fucking Dick“.

Worauf sein Freund Daniel einwirft, dass das keine echte Platte ist. Und ergänzt, dass sie dennoch existiert.

Nun schaltet sich Pam, die gemeinsame Freundin, ein und will Musik hören.

Nein, so einfach ist das trotzdem nicht, das Buch ungelesen wegzulegen.

Seit „Der Strandläufer“ (2016) weiß man, wie belesen und klug Nell Zink schreibt, da wird schon noch etwas kommen auf den 500 Seiten – und witzig ist die Kalifornierin sowieso. Sie zog sich nach Bad Belzig in Brandenburg zurück, wo auch Großtrappen Zuflucht gefunden haben.

Ist „Das Hohe Lied“ Satire? Das könnte der Fall sein.

Eine Satire auf amerikanische Lebensplanung vor und nach den Terroranschlägen, 11. September 2011.

Musik und Politik. Punk bis zum Wahlerfolg Trumps.

Allerdings spürt man selten, dass es Satire ist. Das ist ein Problem.

Wenn Joe und Pam und David eine laute Band gründen und es heißt, sie machen Free Dub-Rock Fusion, könnte man noch mit dem Roman in einen spottenden Dialog treten: Math Rock oder Noise Rock? Noch bissl genauer wär’ super.