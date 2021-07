Simon Beckett (Foto oben) macht die Umstellung leicht. Es muss wirklich nicht immer Fäulnis und Verwesung sein. Selbst wenn Leichen zeitweise nach frisch gemähtem Gras riechen, muss es nicht sein.

Denn auch jetzt, bei „Die Verlorenen“, geht der Atem schwer, und so soll es beim Lesen mancher Bücher sein.

Erste Szene:

Detective Sergeant Jonah Colley wird von einem Kollegen (und ehemaligen Freund), mit dem er allerdings seit zehn Jahren keinen Kontakt hat, telefonisch um Hilfe gebeten. Er fährt deshalb an die Themse zu den Lagerhallen am Slaughter Quay, dem Kai der Schlachter ... und findet: den Kollegen tot und vier Leichen, die Köpfe in Plastiksackerln. Das heißt, eine Frau atmet noch.

Jonah wird niedergeschlagen, bekommt Kabelbinder an Arme und Beine, ein Knie wird ihm mehrfach gebrochen.

Umblättern, gleich folgt ...