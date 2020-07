Lily King: Ohne das Schreiben wäre alles trostloser

Lily King - Foto oben - war Anfang 30 und arbeitete in einer Abstellkammer im Haus ihrer Schwester am ersten Roman, als ein Nachbar auf der Straße zu ihr sagte:

„Stimmt es, dass du an einem Buch schreibst? Weißt du, was ich erstaunlich finde? Dass du glaubst, du hättest etwas zu sagen.“

Ein Schlag in die Magengrube. Von solchen Schlägen handelt „Writers & Lovers“.

Ein Buch über die Schwierigkeiten einer Frau, das zu machen, was sie machen will – in diesem Fall: Literatur ...

Ein solches Buch hätte Lily King in jungen Jahren gern gelesen und als Unterstützung gebraucht.

Aber das gab es nicht. Überhaupt gab es für sie nur männliche Autoren. In der Highschool und am College musste sie lesen: Homer, Shakespeare, Cheever, Updike, Faulkner.

Schreibende Männer waren Helden, unbeugsam. Mit schreibende Frauen hatte man nur Mitleid.