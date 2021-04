Juli Zeh und der „Dorf-Nazi“, der sein Spielzeug verschenkte

Ihr neuer Heimatroman ist auch ein Corona-Roman. Juli Zeh siedelt ihn ein paar Kilometer entfernt vom fiktiven Ort Unterleuten an, im fiktiven Ort Bracken, 285 Einwohner. Dort stellt sich der Nachbar so vor: „Ich bin der Dorf-Nazi.“ Aha, die anderen sind bloß Rassisten. Trotzdem sind in „Über Menschen“, alle grantiger, hilfsbereiter, menschlicher als in „Unterleuten“.

Da geht nichts mit Schwarz-Weiß, sagt ein Schwuler mit Cannabisfeld. Auch ihn gibt’s hier (während in der Nähe das Horst-Wessel-Lied gesungen wird).

Es soll irritieren: Der „Dorf-Nazi“ bringt Dora am nächsten Tag ein Geschenk, seine zwei Zinnsoldaten, die er in der Kindheit bemalt hat. Was soll man da machen? Die Polizei rufen? Sich bedanken? Wieder auswandern?

Juli Zeh unterhält bestens, auch mittels Karikaturen. Es ist Unterhaltung, die offen sagt: Ein reiches Land leistet sich eine Gegend ohne Ärzte, ohne Schule, ohne Kindergarten, ohne Busstation ... „Hat Deutschland die AfD beim Universum bestellt und bekommen?“

Foto oben: Juli Zeh mit dem deutschen Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier



Juli Zeh:

„Über Menschen“

Luchterhand

Verlag.

416 Seiten.

22,90 Euro

KURIER-Wertung: ****