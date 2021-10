Ildefonso Falcones: Zu nahe an üblichen historischen Schinken

Falcones lässt einen Maler zwischen den Stühlen sitzen: anerkannt in der Gesellschaft, aber sympathisierend mit der Revolution (und mit Frau Emma, die am lautesten protestiert). Ein kämpferisches Plädoyer für Gerechtigkeit ist der Roman freilich nicht; Unterhaltung halt, die nicht in den Mittelpunkt stellt, dass damals – wie seltsam! – Kirchen brannten, die Häuser der Reichen aber verschont wurden. Falcones ist den üblichen historischen Schmökern nahe gerückt.



Ildefonso

Falcones: „Die

Tränen der Welt“

Übersetzt von Laura Haber.

C. Bertelsmann Verlag.

704 Seiten.

25,95 Euro

KURIER-Wertung: *** und ein halber Stern