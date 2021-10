Höchstwertung für Jonathan Franzens neuen Roman

Wird’s wirklich keine Teufel geben? Sogar viele stehen bei den Hildebrandts in Warteposition!

In Franzens „Die Korrekturen“ war es Familie Lambert, die porträtiert wurde, wild und intim.

Jetzt brodelt es im stellvertretenden Pfarrer des fiktiven Ortes New Prospect bei Chikago, es brodelt in seiner Frau und in den drei älteren der vier Kinder. Die Ältesten – Schwester und Bruder – würden ihren besserwisserischen Vater am liebsten anspucken, der 15-jährige Perry – einer, der nicht geben kann, sondern nur nimmt – dröhnt sich mit Drogen zu, für die Pfarrersfrau ist ihr Mann nur Ersatz, für den Pfarrer ist seine Frau nur Ersatz – mit einer 37-jährigen Witwe aus seiner Gemeinde will er beisammen sein.

So ist die Ausgangsposition, und nicht nur in der christlichen Jugendgruppe, die übrigens „Crossroads“ heißt, stehen Entscheidungen an:

Will man in Sicherheit leben oder etwas riskieren?

Will ich ein liebender Mensch sein oder verstelle ich mich bloß, um Vorteile aus meinen Freundlichkeiten zu ziehen?

Das spielt sich an den Kreuzungen des Lebens auf zunächst 800 Seiten ab.

Es geht um die Hildebrandts im Jahr 1971.

Jonathan Franzen kündigt zwei weitere Teile über die Folgejahre an.