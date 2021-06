Hape Kerkeling: Schade, dass es kitty-katty-magisch wird

Falls es heute keine neuen Katzenfotos auf Facebook gegeben hat: Hape Kerkelings Buch „Pfoten vom Tisch!“ ersetzt sie locker.

Der deutsche Entertainer gehört zu jenen, die meinen: Die Menschheit lässt sich in zwei Gruppen einteilen – in Katzenfreunde und in vom Leben Benachteiligte.

Kerkeling - Foto oben mit Veronica Ferres - hat 2014 traurig-schöne Memoiren geschrieben, „Der Junge muss an die frische Luft“. Die Art war angenehm, er bettelte nicht um Lacher, er setzte sich irgendwie mit einem Glas Rotwein dazu und plauderte

Das funktioniert beim Katzenbuch ja auch, wenn er seine Tanten und Großeltern und seine zweitbeste Freundin Gudrun einbezieht. Aber wenn Katzen zu sehr in den Mittelpunkt drängen, wird es etwas nervig. Da kündigt Hape Kerkeling an, jetzt wird es „kitty-katty-magisch!“

Das macht Angst.