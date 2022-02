Hanya Yanagiharas Symphonie heißt „Zum Paradies“ und führt in die Hölle

Wie geht die Geschichte aus? Sie spielt in New York City, aber bei Yanagihara ist es eine andere Stadt – ist es ein Freistaat, in dem jede(r) lieben kann, wenn sie/er will.

Oder doch nicht.

(Anscheinend sind es die Männer, die bei derartiger Freiheit meistens Männer heiraten wollen. „Zum Paradies“ ist schon ein etwas seltsames Buch. )

Und wie geht die zweite Geschichte aus – diesmal in Kombination: reicher älterer Rechtsanwalt und sein armer, aus Hawaii stammender junger Assistent (plus Trauma, plus Aids)?

Das sind zwei schöne und recht einfache Melodien.

Paukenschläge gibt es dann im letzten Teil durch Pandemie und Diktatur – zum Beispiel wenn Beamte der Untersuchungseinheit 546 mit Gewehr Wohnungen durchsuchen, ob man sich einen Internetzugang verschafft oder ein verbotenes Buch besitzt.

Aber der Punkt? Wo ist denn der Punkt, den Hanya Yanagihara versteckt?

Könnte sein, dass er dort zu finden ist, wo es Gerechtigkeit gibt und Liebe, Toleranz und Freiheit und Gesundheit, Freundschaft und Zuverlässigkeit. Könnte durchaus sein, dass Yanagihara uns daran erinnern will, worauf es ankommt. Aber dann soll sie’s tun!

Freilich: Falls man es nicht braucht, dass sie den Roman auf den Punkt bringt, kann man mit drei Pünktchen (...) als Andeutung, dass nichts zu Ende ist, halbwegs zufrieden sein.



Hanya

Yanagihara:

„Zum Paradies“

Übersetzt von

Stephan Kleiner.

Claassen Verlag.

896 Seiten.

30,95 Euro

KURIER-Wertung: *** und ein halber Stern