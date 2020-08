Faktenschmuggler Ilija Trojanow lässt die Wahrheit tröpfeln

„Turm des Schreckens“ nennt Ilija Trojanow (Bild oben) den Wolkenkratzer jenes Mannes, der 2017 US-Präsident wurde.

Wobei dessen Name selten fällt. Er ist: Schiefer Turm. Putin ist „Mikhail Iwanowitsch“. Jeffrey Epstein inmitten seines Systems des Missbrauchs junger Frauen ist in Trojanows aktuellem Buch genauso gegenwärtig wie russische Mafiosi und Auftragskiller mit Wohnungen in den Etagen unterhalb von – Schiefer Turm.

„Doppelte Spur“ ist ein Beweis, dass man aus Politik Literatur machen kann.

Fakten und Fiktion, wobei es – nach oftmaligem Nachschlagen steht es fest – nur Fakten sind, auf denen eine fiktive Erzählung gebaut ist.

Ilija Trojanow hat Wahrheiten in einen politischen Thriller geschmuggelt, um mehr Menschen zu erreichen. Man ist dabei, wenn Akten studiert und analysiert werden. Man muss aufmerksam lesen. Aufmerksam leben. Skeptisch.

Alles ist mit allem verbunden. Auch von Ost nach West sind Fäden gezogen .

Zitat: „Klopft jemand mit einem kleinen Hammer auf ein Moskauer Knie, schlägt das Bein in New York aus.“