Erich Fried und der Neonazi: Es ist aussichtslos ...

Es gab eine Zeit, als nicht FUCK auf Hauswände gemalt wurde, sondern ein Gedicht von Erich Fried, der vor 100 Jahren in der Wiener Alserbachstraße zur Welt gekommen war (und vor 32 Jahren starb):

Es ist Unsinn

sagt die Vernunft

Es ist was es ist

sagt die Liebe

Und gingen Rechtsextreme auf die Straße, so schrien ihnen Gegendemonstranten entgegen, was Fried, in den 1970ern ein „Held der Studenten“, an Heinrich Böll geschrieben hatte: dass es seine (und jetzt ihre) Aufgabe sei, „gegen die Barbarei und allem vom gleichen Schlag zu kämpfen, solange ich lebe.“

Als seine Witwe, die englische Bildhauerin Catherine Fried (gestorben 2015) in Wien war, erzählte sie im KURIER-Gespräch von seiner Muskelschwäche, dem Charcot-Marie-Tooth-Syndrom: Bei Kundgebungen konnte er nicht davonlaufen, er litt deshalb Todesängste.