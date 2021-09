Eine Oase mit Büchern und Toiletten

Der Mann, der in die neue Buchhandlung „Diwan“ in der Straße des 26. Juli kommt, sagt: „Ich will mit dem Eigentümer sprechen!“ – „Ich bin die Eigentümerin.“ – „Ich will dieses Buch zurückgeben.“

Was nicht in Ordnung war, fragt die Buchhändlerin. „Ich habe es gekauft und gelesen. Es gefällt mir nicht. Ich will mein Geld zurück.“

„Wir sind keine Leihbücherei.“ – „Sollten sie aber sein.“

So war das x-mal in den ersten Monaten, nachdem die 27-jährige Nadia Wassef (Foto oben), ihre Schwester Hind und Freundin Nihal in Kairo die erste moderne Buchhandlung aufgesperrt hatten. Ein Privatunternehmen, links Café, rechts – weil es Menschen in Geschäften automatisch nach rechts zieht – die Regale voller Bücher.