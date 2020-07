Ein Gerichtsurteil über Männer: „... und Trottel“

Ein Urteil ist ein Urteil, es muss keineswegs richtig sein, geschweige denn gerecht, es ist nur ein Urteil – hat der Wiener Rechtsanwalt Oswald Karminski-Pielsticker (2012 gestorben) oft gesagt, auch zu sich selbst, um sich im Fall eines verlorenen Zivilprozesses zu beruhigen.

Aber es ist Wirklichkeit.

Die Richterin, die Lydia Mischkulnig so genau, so umwerfend genau, porträtiert, ist Verkünderin der Wirklichkeit. Sie hat mit Asylrecht zu tun, in zweiter Instanz (wo bekanntlich an die 40 Prozent der Ablehnungen erster Instanz korrigiert werden).

„Die Richterin“ zu lesen, ist: ein Stück Welt erfahren. Ein Stück von einer unbekannten Welt, denn: Man redet über Flüchtlinge – aber denkt eher nicht daran, wie es jemandem geht, der entscheiden muss (weil Afghanistan als „sicheres Herkunftsland“ gilt): Muss der / die zurück nach Kabul, wo eben wieder Bomben der Taliban 35 Menschen getötet haben?