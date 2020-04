Ehekrise à la Nick Hornby: Er ist langweilig, das hat sie gelangweilt

Es ist ja nicht so, dass nichts mehr übrig wäre von dieser Ehe. Louise und Tom haben zwei Kinder. Und viele schwierige Kreuzworträtsel in der Zeitung Guardian haben sie miteinander bravourös gelöst. Und bei der Serie „Game of Thrones“ sind sie immer zusammen vor dem Fernseher gesessen.

Also was?

Jetzt, nach 15 Ehejahren, treffen sie sich wöchentlich in einem Londoner Pub. Einige Minuten haben sie Zeit, Louise trinkt ein Glas Wein, Tom ein Bier, und danach gehen sie ins Haus gegenüber – zur Eheberatung.

Aus dem Fenster des Lokals beobachten sie ein Paar, das die Sitzung schon hinter sich hat – sie schlägt ihn mit der Faust, er rennt ihr trotzdem nach.

Wird bestimmt ... nett, wenn Louise und Tom – beide um die 40, sie vier Jahre jünger als er – drüben anläuten. Wobei wir nie dabei sein werden. Nur vorher dürfen wir zuhören. Zehn Mal. Ehekrise in zehn Dialogen.