Die Straßenfotografin Vivian Maier: Ob sie ein Gespenst ist?

Wenn man sich, und zwar lange vor dem Zeitalter der Selfies, selbst fotografiert hat, Hundert Mal, Tausend Mal mit Hilfe eines Schaufensters oder Spiegels;

Kann der Grund dafür sein, dass man in den Bildern nachschauen wollte, ob es einen noch gibt oder schon ein Gespenst ist?

Oder nein, es ging Vivian Maier darum, ein Auge auf sich zu werfen, weil es sonst niemand tat bzw. niemand tun durfte:

Vivian, schau dich an, du brauchst dringend eine neue Bluse!

Das Rätsel, das die Amerikanerin umgibt, wird auch in dem unbedingt lesenswerten biografischen Roman „Vivian“ der Dänin Christina Hesselholdt nicht gelöst.

Gut so. Denn ist das Geheimnisvolle weg, bleibt vielleicht bloß eine „Spinnerte“ übrig, die in übergroßen Schuhen mit zackigen Schritten und gefährlich schwingenden Armen ab 1949 durch New York und später durch Chicago marschierte, eine Kamera (zweiäugige Rolleiflex) auf Bauchhöhe am Hals baumelnd.