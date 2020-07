"Die Frauen von Birkenau": Wieso werden wir nicht wahnsinnig?

Und sie schrieb letztlich so, dass sie unsichtbar blieb.

Zitat: „... Vorbei an der gefährlichen blonden Oberaufseherin Mandl, die einen, ohne mit der Wimper zu zucken, zum Tode verurteilen kann. Vorbei an dem Rapportführer Taube, der eine besondere Methode hat, den Frauen plötzlich einen so zuverlässigen Schlag mit der Faust ins Gesicht zu verpassen, dass selbst die Stärksten sofort nach hinten fallen ...“

75 Jahre nach Kriegsende und 75 Jahre nach der polnischen Erstausgabe liegt jetzt eine Fassung in deutscher Sprache vor. Erst jetzt. Erstmals.

Und niemand soll sagen, man habe von der Existenz dieses Textes nichts ahnen können: Die Autorin sagte im Nürnberger Kriegsverbrecherprozess aus, ihr Buch war Bestandteil der Akten.

Man atmet von Seite zu Seite schwerer. Lesepausen sind notwendig. Können sich Menschen so sehr verirren, wenn ihnen jemand eintrichtert, sie gehören zu einer „Herrenrasse“?

Eine Frau in Auschwitz-Birkenau: „Sagt mal, wie kommt es, dass wir von dem, was wir sehen, nicht wahnsinnig werden?“ – „Wer weiß, vielleicht ist das schon der Wahnsinn.“



Seweryna

Szmaglewska: „Die Frauen von Birkenau“

Übersetzt und mit einem

Nachwort von

Marta Kijowska.

Schöffling Verlag.

448 Seiten.

28,80 Euro

KURIER-Wertung: ****