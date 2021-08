Der lustigste Roman über einen Universitätsprofessor

Der traurigste Campus- bzw. Universitätsroman:

„Stoner“ von John Williams. Der langsame Tod eines großen Herzens.

Der lustigste:

„Mittelalte Männer“ von Richard Russo. So versteckt weise (das auch noch), so brillant erzählt, dass der 72-jährige New Yorker einer der amerikanischen Kandidaten für den Nobelpreis ist / sein muss / sollte / könnte.

Die West Central Pennsylvania State University in der fiktiven Kleinstadt Railton ist eine drittklassige Hochschule.

Die Lehrenden stehen dem in nichts nach.