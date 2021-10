Der lange Schwanz könnte bekannt vorkommen

Ein Schiff legt im Hafen von Antwerpen an, das seltsame Tier, das in Südamerika gefangen wurde, sieht wie ein misslungener Leopard aus, der sich wie ein Affe auf Bäumen schwingen kann.

Der Schwanz könnte einem bekannt vorkommen.

Acht Meter und 53 cm lang, kann er als Peitsche und als Hammer verwendet werden, er kann sich zusammenknäueln, dann ist er ideal, um darauf zu hüpfen. Das Tier kann sprechen, immerhin „Houba, houba!“, und wenn es nicht so aussehen würde wie aus einer „Universum“-Folge im TV, könnte man meinen:

Das ist das Marsupilami, das der belgische Comickünstler André Franquin (1924 –1997) erstmals 1952 in die Serie „Spirou und Fantasio“ hineingezeichnet hat.

In den „Fix und Foxi“-Heften der 1960er Jahre hieß es Kokomiko.

Ein süßes, lustiges Wunderwesen – wenn man es nicht ärgert. Es dauerte nicht lange, da war das Marsupilami auf T-Shirts und in Spielzeuggeschäften, später in schlechten Zeichentrickfilmen, in einer hektischen Filmkomödie – ein Liebling der Kinder, in seinem Namen steckt „ami“, Freund.