„Das Flüstern der Bienen“ aus Mexiko verzaubert überall

Der Roman beginnt 1910. Mexikanischer Bürgerkrieg. Spanische Grippe. Das Gesicht des Findelkinds ist entstellt, es hat keinen Mund, sondern ein Loch. Die Oberlippe fehlt. Reden wird der Bub nie können.

Abergläubige sagen, der Teufel habe ihn geküsst.

Die Familie Morales adoptiert ihn trotzdem, samt Bienenschwarm, der immer bei ihm ist. Ein Kind der Natur. Es bekommt den Namen Simonopio.

Es ist ungewohnt, derart wenige Dialoge vorgesetzt zu bekommen. Die mexikanische Schriftstellerin Segovia treibt die Geschichte mit genauen Beschreibungen an, und so wächst unspektakulär und unsentimental (in 100 Kapiteln) die ganze Familie ans Herz.

Die einst vermögenden Morales’ verarmen zwischen den kämpfenden Armeen.

Simonopio verhindert das Schlimmste, er kann kommendes Unheil rechtzeitig erkennen – vor allem was seinen geliebten Bruder betrifft. Die Bienen passen auf Simonopio auf, Simonopio passt auf den kleinen Francisco auf.

Die Bienen sind es auch, die zuflüstern, dass es eine gute Idee wäre, statt Kukuruz Orangenbäumchen anzupflanzen.

Das liest sich als Aufforderung, sensibler durchs Leben zu gehen. Das hatte auch Marcel Proust mit „Auf der Suche nach der verlorenen Zeit“ im Sinn. Allerdings wird er selten gelesen.

Wahrscheinlich soll man sowieso mit den Augen hören und mit der Haut sehen und mit den Ohren fühlen.

Hermann van Veen singt in dem bereits erwähnten Lied auch die Refrainzeile:

„Ein flüchtiger Traum ... Doch mehr war es kaum.“

Macht nichts. War eine schöne Zeit mit Sofia Segovia.

Sofía

Segovia:

„Das Flüstern

der Bienen“

Übersetzt von Kirsten Brandt.

List Verlag.

479 Seiten.

22,70 Euro

KURIER-Wertung: ****