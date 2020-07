Colum McCann: Tausendundeine Nacht im Nahen Osten

Diese Männer stehen im Zentrum des Romans, der nur fast einer ist – er besteht aus 1.001 Fragmenten. Manche sind einen Satz lang, und wachsen, nachdem sie gelesen wurden.

Der irische Schriftsteller – Foto oben, National Book Award für „Die große Welt“ – erinnert damit an Scheherazade, die mit ihren Erzählungen in Tausendeiner Nacht das Töten stoppte.

Im Titel steckt das zweite Symbol: Ein Apeirogon ist eine Figur mit unendlich vielen Seiten. Um sich ein Gesamtbild machen zu können, muss man drehen und wenden und hinauf zu den Vögeln schauen, die Israel überqueren und hinunter zum blinden Dichter Borges, der sich in den 1070ern bei den Geräuschen in den Gassen der palästinensischen Viertel Jerusalems wohl fühlte ...

So ein Buch, so ein derart anderes Buch gibt es nur alle paar Jahre bestenfalls. Es wird stärker und stärker durch das Zerbrochene und immer wieder neu Zusammengesetzte, das die Völker zeigt und die Väter und die verlorenen Töchter.

Bassam Aramins kleiner Sohn will Steine auf die Besatzer werfen. Das will der Vater verhindern. Er hatte in seiner Jugend Handgranaten geworfen, niemanden verletzt, aber jahrelang war er deshalb im Gefängnis gesessen.

Zuerst, sagt er, musst du einen Stein auf MICH werfen. Ich will, dass du MICH triffst.

Der Bub kann das nicht. Er kann nur aus dem Hinterhalt auf Unbekannte, die er nicht sieht. Er weint.

Ein guter Anfang.

Colum McCann:

„Apeirogon“

Übersetzt von Volker Oldenburg.

Rowohlt Verlag.

640 Seiten.

25,70 Euro

KURIER-Wertung: ***** (Höchstwertung)