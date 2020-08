Buchkritik: Sandra Gugić hat "Zorn und Stille"

Die Eltern kamen jedenfalls vor dem Jugoslawien-Krieg von Serbien nach Wien, wo die Tochter geboren wurde: Das trifft auf Gugić zu – und auf ihre Figur Biljana Banadinović, die mit 17 auf und davon ist, weil sie das Leben der Eltern in Favoriten nicht „richtig“ fand. Sie reist, wird eine bekannte Fotokünstlerin, nennt sich Billy Ban, ihr jüngerer Bruder reist ebenfalls, am Balkan will er erfahren: Was haben die Irren, als in Jugoslawien gekämpft wurde, gemeint, als sie mit Favoriten telefonierten: Bist du Serbe oder Kroate? Als sie von „unseren Leuten“ sprachen?

Als der Vater stirbt, fährt Billy nach Belgrad, wo er begraben werden wollte. Es stellt sich heraus, dass er dort eine kleine Wohnung hatte, heimlich. Sehnsuchtsort?

Heimat, Trauma, Selbstbestimmung: Da sind so viele Fragen, die nach Antwort suchen, wenn die Tochter zurückschaut, dann der Bruder, die Mutter, der Vater. So viel Zorn und Stille sind im fremden Land, das Vergangenheit heißt.

Außerdem wird Wien, „in zärtlicher Nachlässigkeit verstaubt“, porträtiert. In Wien überleben Gegenstände und Erinnerungen länger als andernorts, auch die Altlasten und die Schuld.

Sandra Gugić:

„Zorn und Stille“

Hoffmann und

Campe Verlag.

240 Seiten.

24,90 Euro

KURIER-Wertung: **** und ein halber Stern