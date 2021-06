Buchkritik: Roberto Andò über "Ciros Versteck"

Wenn jemand immer ein Gedicht rezitiert, während er sich rasiert, ritualmäßig macht er das, heute ist „Ithaka“ von Kavafis an der Reihe, Brichst du auf gen Ithaka, so wünsch dir eine lange Fahrt – und wenn es dieser einsame, musische Mensch, Klavierlehrer ist er, in Neapel mit der Camorra zu tun bekommt ... dann ist das „Ciros Versteck“.