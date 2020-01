Buchkritik: Milena Agus über "Eine fast perfekte Welt"

Wie schafft man es bloß, an einem Ort wie diesem zu leben? In einem von Gott verlassenen Dorf bei schlecht gelaunten, schwarz gekleideten Frauen auf Sardinien, wo Milena Agus’ Roman „Eine fast perfekte Welt“ immer wieder einschlägt wie ein Meteorit..

Wie schafft man es bloß, NICHT an einem Ort wie diesem zu leben? In sicherer Entfernung zu den Touristenständen. Milena Agus (Foto oben) zeigt ein Sardinien, ihr Sardinien, das es wahrscheinlich bald nur noch in den Büchern geben wird.